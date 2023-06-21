В Харькове потушили пожар на поврежденном газопроводе после удара молнии

Спасатели работают на месте происшествия. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

20 июня в 22:25 на номер "101" поступило сообщение о пожаре на газопроводе. Возгорание произошло в результате удара молнии.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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Что известно о пожаре

По данным ГСЧС, загорелся газопровод в котловане, вырытом во время ремонтных работ на канализационном коллекторе.

"Во время аварийных работ на канализационной сети произошел оползень, что повлекло за собой разгерметизацию газопровода. Позже, по предварительным данным, в результате удара молнии загорелся выходящий из трубы газ", — рассказывают спасатели.

Подачу газа сразу перекрыли, однако из-за значительного давления в системе он горел длительное время. На месте происшествия работали 5 оперативных подразделений ГСЧС. Они контролировали факельное горение и обеспечивали защиту жилищного сектора и других объектов.

По состоянию на 9:00 открытого горения не происходит. На месте происшествия остаются 2 расчета ГСЧС, которые будут дежурить, пока коммунальщики не устранят все последствия аварии.

Устранение последствий

Сейчас специалисты АО "Харьковгоргаз" проводят ремонтно-восстановительные работы, чтобы устранить повреждения на данном участке газопровода и восстановить газоснабжение жителям района.

"В настоящее время временно без газоснабжения остаются около 13 тысяч потребителей, однако усилиями специалистов АО "Харьковгоргаз" удалось сохранить стабильное газораспределение к теплоснабжающим предприятиям и близлежащим котельным", — пишут газовики.

Утром полицейские сообщили о перекрытии дороги на месте пожара в связи с проведением ремонтных работ.

"Временно перекрыто движение транспортных средств по проспекту Гагарина на участке от улицы Южнопроектной до проспекта Льва Ландау. Движение разрешено только экстренным и ремонтным службам", — сообщают правоохранители.

Напомним, что энергетики призывают жителей Харьковщины соблюдать правила поведения в пожароопасный период. В частности, не вызывать пожары в экосистеме.

Также мы рассказывали, что в ночь на 9 июня российские оккупационные войска нанесли мощный обстрел по Харьковщине . Россияне ударили по объекту нефтегазовой инфраструктуры Краснокутской общины Богодуховского района. Как следствие – в поселке критически ухудшилось качество воздуха.