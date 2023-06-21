У Харкові загасили пожежу на пошкодженому газопроводі після удару блискавки

Рятувальники працюють на місці події. Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

20 червня о 22:25 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу на газогоні. Загоряння сталося внаслідок удару блискавки.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

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За даними ДСНС, загорівся газопровід у котловані, виритому під час ремонтних робіт на каналізаційному колекторі.

"Під час аварійних робіт на каналізаційній мережі стався зсув ґрунту, що спричинило розгерметизацію газопроводу. Пізніше, за попередніми даними, внаслідок удару блискавки загорівся газ, який виходив з труби", — розповідають рятувальники.

Подачу газу відразу перекрили, проте через значний тиск в системі він горів тривалий час.

На місці події працювали 5 оперативних підрозділів ДСНС. Вони контролювали факельне горіння і забезпечували захист житлового сектору та інших об’єктів.

Станом на 09:00 відкритого горіння не відбувається. На місці пригоди лишаються 2 розрахунки ДСНС, котрі чергуватимуть, допоки комунальники не усунуть усі наслідки аварії.

Усування наслідків

Зараз фахівці АТ "Харківміськгаз" проводять ремонтно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше усунути пошкодження на цій ділянці газопроводу та відновити газопостачання мешканцям району.

"Наразі тимчасово без газопостачання залишаються близько 13 тисяч споживачів, однак зусиллями фахівців АТ "Харківміськгаз" вдалося зберегти стабільний газорозподіл до теплопостачальних підприємств та прилеглих котелень", — пишуть газовики.

Зранку поліцейські повідомили про перекриття дороги на місці пожежі через проведення ремонтних робіт.

"Тимчасово перекрито рух транспортних засобів проспектом Гагаріна на ділянці від вулиці Південнопроектної до проспекту Льва Ландау. Рух дозволено лише екстренним та ремонтним службам", — повідомляють правоохоронці.

Нагадаємо, що енергетики закликають мешканців Харківщини дотримуватися правил поведінки у пожежонебезпечний період. Зокрема, не спричиняти пожежі в екосистемі.

Також ми розповідали, що у ніч проти 9 червня російські окупаційні війська завдали потужного обстрілу по Харківщині. Росіяни вдарили по об’єкту нафтогазової інфраструктури Краснокутської громади Богодухівського району. Як наслідок, у селищі критично погіршилась якість повітря.