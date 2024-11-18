Станцию метро "Научная" в Харькове временно закрыли для пассажиров

В Харькове заминировали станцию метро, ее закрыли для пассажиров
В метрополитене Харькова в понедельник, 18 ноября, сообщили о заминировании одной из станций. В настоящее время "Научную" временно закрыли для пассажиров.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена в Telegram.
Закрытие метро в Харькове 18 ноября
"Уважаемые пассажиры! Станция метро "Научная" временно закрыта в связи с сообщением о заминировании", — говорится в сообщении.
Пассажиров метро предупредили, что поезда движутся Алексеевской линией метрополитена без остановки на этой станции. А о возобновлении работы "Научной" сообщат дополнительно.
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