Станцию метро "Научная" в Харькове временно закрыли для пассажиров

Станция метро. Иллюстративное фото: пресс-служба Харьковского метрополитена

В метрополитене Харькова в понедельник, 18 ноября, сообщили о заминировании одной из станций. В настоящее время "Научную" временно закрыли для пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена в Telegram.

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"Уважаемые пассажиры! Станция метро "Научная" временно закрыта в связи с сообщением о заминировании", — говорится в сообщении.

Пассажиров метро предупредили, что поезда движутся Алексеевской линией метрополитена без остановки на этой станции. А о возобновлении работы "Научной" сообщат дополнительно.

Скриншот поста метрополитена

Ранее мы писали, что в Киеве начались противоаварийные работы на мосту Метро. Объект готовят к реставрации, чтобы сделать его более безопасным.

Кроме того, "Киевский метрополитен" объявил тендер на услуги при строительстве новых станций метро более чем на 30 миллионов гривен.