Станцію метро "Наукова" у Харкові тимчасово зачинили для пасажирів

Станція метро. Ілюстративне фото: пресслужба Харківського метрополітену

У метрополітені Харкова у понеділок, 18 листопада, повідомили про замінування однієї зі станцій. Наразі "Наукову" тимчасово закрили для пасажирів.

Про це повідомила пресслужба Харківського метрополітену у Telegram.

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"Шановні пасажири! Станцію метро "Наукова" тимчасово зачинено у звʼязку з повідомленням про замінування", — йдеться у повідомленні.

Пасажирів метро попередили, що наразі потяги рухаються Олексіївською лінією метрополітену без зупинки на цій станції. А про відновлення роботи "Наукової" повідомлять додатково.

Скриншот допису метрополітену

Раніше ми писали, що у Києві розпочалися протиаварійні роботи на мосту Метро. Об'єкт готують до реставрації, аби зробити його більш безпечним.

Крім того, "Київський метрополітен" оголосило тендер на послуги під час будівництва нових станцій метро на понад 30 мільйонів гривень.