У Харкові засудили наркокур'єра

В Харькове осудили мужчину, который распространял наркотики через "закладки"
В Харькове суд признал виновным 24-летнего мужчину в покупке и хранении наркотиков. Он сбывал каннабис через так называемые "закладки".
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в среду, 24 апреля.
Какое наказание получил нарушитель
В Харькове осудили 24-летнего жителя города, зарабатывавшего на жизнь распространением наркотиков путем разбрасывания по городу так называемых "закладок" — небольших свертков с наркотическими веществами.
Прокурорам удалось доказать, что мужчина устроился на работу в интернет-магазин, где продавались наркотические средства. Он работал там "курьером".
Главной задачей мужчины было разбрасывание свертков с каннабисом по Харькову. Он фотографировал место, где оставлял опасный сверток и посылал координаты конечным покупателям — клиентам интернет-сайта.
Отмечается, что мужчина был пойман во время его работы 16 сентября 2022 года у дома по улице Москалевской. Правоохранители при обыске обнаружили у него несколько десятков свертков с наркотическим зельем.
В суде мужчина полностью признал свою вину. Он проведет за решеткой шесть лет, а его имущество конфискуют. Впрочем, сейчас длится срок на апелляционное обжалование.
Напомним, недавно в Сумской области разоблачили и задержали преступную группировку, которая занималась сбытом амфетамина. А в Прикарпатье правоохранители обезвредили крупный наркосиндикат, который работал на межрегиональном уровне и тоннами сбывал наркотики.
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