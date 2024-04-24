У Харкові засудили чоловіка, який розповсюджував наркотики через "закладки"

Чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: Pixabay

У Харкові суд визнав винним 24-річного чоловіка у придбанні та зберіганні наркотиків. Він збував канабіс через так звані "закладки".

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у середу, 24 квітня.

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У Харкові засудили 24-річного мешканця міста, який заробляв на життя розповсюдженням наркотиків шляхом розкидання по місту так званих "закладок" — невеликих згортків з наркотичними речовинами.

Прокурорам вдалося довести, що чоловік влаштувався на роботу до інтернет-магазину, де продавалися наркотичні засоби. Він працював там "кур'єром".

Затриманий чоловік. Фото: Харківська обласна прокуратура

Головною задачею чоловіка було розкидання згортків з канабісом по Харкову. Він фотографував місце, де залишав небезпечний згорток та надсилав координати кінцевим покупцям — клієнтам інтернет-сайту.

Зазначається, що чоловіка піймали під час його роботи 16 вересня 2022 року біля будинку по вулиці Москалівській. Правоохоронці під час обшуку виявили в нього кілька десятків згортків з наркотичним зіллям.

Згортки з канабісом, які знайшли правоохоронці в чоловіка. Фото: Харківська обласна прокуратура

У суді чоловік повністю визнав свою провину. Він проведе за ґратами шість років, а його майно конфіскують. Втім наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, нещодавно на Сумщині викрили та затримали злочинне угруповання, яке займалося збутом амфетаміну. А на Прикарпатті правоохоронці знешкодили великий наркосиндикат, який працював на міжрегіональному рівні та тоннами збував наркотики.