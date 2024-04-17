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Удар РФ по нафтобазі в Харкові — який вигляд має постраждала вулиця зараз

17 квітня 2024 18:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удар РФ по нафтобазі в Харкові — який вигляд має постраждала вулиця зараз
Згорілий будинок. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в лютому вдарили по нафтобазі у Харкові, внаслідок чого розлилося пальне та спричинило пожежу. Тоді постраждав Немишлянський район міста, де загинули сім людей.

Який вигляд зараз має вулиця, де внаслідок ворожої атаки палали будинки, показали Новини.LIVE.

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Удар по нафтобазі в Харкові

Від моменту жахливої трагедії в Немишлянському районі Харкова пройшло вже два місяці.

удар по нафтобазі у Харкові
Іграшки біля згорілого будинку. Фото: Новини.LIVE

Однак на вулиці, де вщент згоріли 15 будинків, досі чутно запах гару.

удар по нафтобазі у Харкові
Згорілий будинок. Фото: Новини.LIVE

До осель загиблих мешканців міста харків'яни досі приносять іграшки та квіти. 

удар по нафтобазі у Харкові
Іграшки біля згорілого будинку. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про трагедію

За словами мера Ігоря Терехова, через російську атаку 9 лютого розлилося пальне, площа пожежі становила 3700 кв. м.

атака на Харків 9 лютого
Палаючі будинки у Харкові. Фото: Суспільне Харків

Внаслідок атаки загинули семеро мешканців Харкова, з них троє — діти. Також були поранені 57 людей.

В одному з приватних будинків загинула ціла сім'я: у коридорі будинку рятувальники знайшли тіло чоловіка, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті.

удар по Харкову 9 лютого
Рятувальники на місці пожежі. Фото: Новини.LIVE

Як відомо, це була прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна і її родина.

удар по Харкову 9 лютого
Згорілий будинок. Фото: Новини.LIVE

Старшому сину Олексію було сім років, середньому Михайлу — майже чотири. Найменший — Павло, якому було лише 10 місяців.

Температура горіння під час пожежі була такою високою, що кістки та тіло немовляти перетворилися майже на попіл.

Нагадаємо, в місті стався витік нафтопродуктів, які завдали значних збитків екології регіону. Їх оцінили у 30 млн гривень.

Також ми писали, що концентрація нафтопродуктів у річках Харківщини поступово зменшується. В ОВА не виключають можливість оновлення забрудненого ґрунту для покращення екологічної ситуації.  

Харків
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нафта
пальне
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