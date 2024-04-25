В Харькове судили мужчину, который распространял психотропы

Мужчина, который распространял психотропы. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харькове судили мужчину, распространявшего психотропы. Ему назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 25 апреля.

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Заключение за распространение психотропов

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 33-летнего мужчину в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта психотропов в особо крупных размерах, совершенных повторно", — говорится в сообщении.

Психотропы, найденные у фигуранта. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Прокуроры доказали, что фигурант решил зарабатывать на жизнь незаконным способом. В марте 2021 года он заказал в онлайн-магазине пакет с психотропным веществом "PVP", чтобы в дальнейшем сбывать его. Мужчина раскладывал свертки по городу, а затем передавал конечным покупателям, где именно лежит "закладка".

Правоохранители разоблачили злоумышленника 15 марта 2021 года. При себе у него было почти 200 свертков, а также пять прозрачных полимерных пакетов с психотропным веществом.

Во время судебного заседания фигурант вину не признал и настаивал на том, что не имел цели сбывать психотропы.

"Однако доказательств, предоставленных стороной обвинения, оказалось достаточно для вынесения Киевским районным судом г. Харькова обвинительного приговора. Сейчас продолжается срок на апелляционное обжалование", — говорится в сообщении.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве задержали женщину, которая открыто распространяла психотропные вещества. Правоохранители объявили ей подозрение.

Также в Харькове суд признал виновным 24-летнего мужчину в приобретении и хранении наркотиков. Он сбывал каннабис через так называемые "закладки".