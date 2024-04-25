У Харкові засудили чоловіка, який розповсюджував психотропи

Чоловік, який розповсюджував психотропи. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові судили чоловіка, який розповсюджував психотропи. Йому призначили покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram у четвер, 25 квітня.

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"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 33-річного чоловіка в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропів в особливо великих розмірах, вчинених повторно", — йдеться у повідомленні.

Психотропи, які знайшли в фігуранта. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Прокурори довели, що фігурант вирішив заробляти на життя незаконним способом. У березні 2021 року він замовив в онлайн-магазині пакунок з психотропною речовиною "PVP", щоб надалі збувати її. Чоловік розкладав згортки по місту, а потім передавав кінцевим покупцям, де саме лежить "закладка".

Правоохоронці викрили зловмисника 15 березня 2021 року. При собі він мав майже 200 згортків, а також п’ять прозорих полімерних пакунків з психотропною речовиною.

Під час судового засідання фігурант вину не визнав і наполягав на тому, що не мав на меті збувати психотропи.

"Однак доказів, наданих стороною обвинувачення, виявилось достатньо для винесення Київським районним судом м. Харкова обвинувального вироку. Наразі триває строк на апеляційне оскарження", — йдеться у повідомленні.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві затримали жінку, яка відкрито розповсюджувала психотропні речовини. Правоохоронці оголосили їй підозру.

Також у Харкові суд визнав винним 24-річного чоловіка у придбанні та зберіганні наркотиків. Він збував канабіс через так звані "закладки".