Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові засудили чоловіка, який розповсюджував психотропи arrow

У Харкові засудили чоловіка, який розповсюджував психотропи

25 квітня 2024 16:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові засудили чоловіка, який розповсюджував психотропи
Чоловік, який розповсюджував психотропи. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові судили чоловіка, який розповсюджував психотропи. Йому призначили покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram у четвер, 25 квітня.

Читайте також:

Ув'язнення за розповсюдження психотропів

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 33-річного чоловіка в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропів в особливо великих розмірах, вчинених повторно", — йдеться у повідомленні.

Збут психотротів у Харкові — яке покарання отримав обвинувачений
Психотропи, які знайшли в фігуранта. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Прокурори довели, що фігурант вирішив заробляти на життя незаконним способом. У березні 2021 року він замовив в онлайн-магазині пакунок з психотропною речовиною "PVP", щоб надалі збувати її. Чоловік розкладав згортки по місту, а потім передавав кінцевим покупцям, де саме лежить "закладка".

Правоохоронці викрили зловмисника 15 березня 2021 року. При собі він мав майже 200 згортків, а також п’ять прозорих полімерних пакунків з психотропною речовиною.

Під час судового засідання фігурант вину не визнав і наполягав на тому, що не мав на меті збувати психотропи.

"Однак доказів, наданих стороною обвинувачення, виявилось достатньо для винесення Київським районним судом м. Харкова обвинувального вироку. Наразі триває строк на апеляційне оскарження", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві затримали жінку, яка відкрито розповсюджувала психотропні речовини. Правоохоронці оголосили їй підозру.

Також у Харкові суд визнав винним 24-річного чоловіка у придбанні та зберіганні наркотиків. Він збував канабіс через так звані "закладки". 

наркотики
Харків
в'язниця
прокуратура

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри