В Харькове осудили коллаборанта, который отбирал отпечатки пальцев в участников АТО

Судебное заседание. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове осудили коллаборанта из Купянска, который отбирал отпечатки пальцев в участников АТО. Он получил 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Осуждение коллаборанта

"За поддержание публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновным 54-летнего мужчину в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Коллаборант, которого осудили на 12 лет. Фото: Харьковская областная прокуратура

Во время временной оккупации Купянска бывший сотрудник местного подразделения полиции добровольно пошел работать на врага. Фигурант трудоустроился в так называемом "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области". Там коллаборант занял должность "эксперта" в фейковом "экспертно-криминалистическом отделении".

"Перед этим коллаборант подал заявление, анкету, автобиографию и заключил "трудовой договор" с главой оккупационной администрации. "Эксперт" отбирал отпечатки пальцев в участников АТО, которых незаконно удерживали оккупанты. Указанное "следственное действие" становилось основанием для фабрикации дел против граждан", — говорится в сообщении.

За это он получал заработную плату в российских рублях.

В конце февраля 2023 года правоохранители задержали коллаборанта в г. Купянск, где он прятался в одном из частных домов.

Задержанный коллаборант и сотрудник СБУ. Фото: Харьковская областная прокуратура

Приговором Киевского районного суда г. Харькова обвиняемый приговорен к 12 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 10 лет с конфискацией имущества. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.

Напомним, в Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала предателя, работавшего на кремлевского "военкора" Татарского. Он отправлял ему важную информацию о Силах обороны Украины.

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