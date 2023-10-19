У Харкові засудили колаборанта, який відбирав відбитки пальців в учасників АТО

Судове засідання. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові засудили колаборанта з Куп'янська, який відбирав відбитки пальців в учасників АТО. Він отримав 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Засудження колаборанта

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 54-річного чоловіка у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Колаборант, якого засудили на 12 років. Фото: Харківська обласна прокуратура

Під час тимчасової окупації Куп'янська колишній співробітник місцевого підрозділу поліції добровільно пішов працювати на ворога. Фігурант працевлаштувався до так званого "Управления внутренних дел ВГА Харьковской области". Там колаборант обійняв посаду "експерта" у фейковому "експертно-криміналістичному відділенні".

"Перед цим колаборант подав заяву, анкету, автобіографію та уклав "трудовий договір" з очільником окупаційної адміністрації. "Експерт" відбирав відбитки пальців у учасників АТО, яких незаконно утримували окупанти. Вказана "слідча дія" ставала підставою для фабрикування справ проти громадян", — йдеться у повідомленні.

За це він отримував заробітну плату в російських рублях.

Наприкінці лютого 2023 року правоохоронці затримали колаборанта у м. Куп’янськ, де він переховувався в одному з приватних будинків.

Затриманий колаборант та співробітник СБУ. Фото: Харківська обласна прокуратура

Вироком Київського районного суду м. Харкова обвинуваченого засуджено до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 10 років з конфіскацією майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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