Отравила военного — в Харькове задержали агента РФ

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала российского агента, которая отравила военного Вооруженных сил и готовила взрывчатку для терактов в Харькове. Для выполнения вражеского плана она притворилась волонтером.

Об этом сообщили в СБУ в понедельник, 10 марта.

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Правоохранители выяснили, что вражеским агентом оказалась местная ИТ-специалистка, которая по заказу ФСБ отравила военного ВСУ и готовила самодельные взрывные устройства (СВУ) для совершения терактов.

Отмечается, что для того, чтобы убить украинского защитника, женщина под видом "волонтерской" помощи передала ему лекарства и продукты, в которые подмешала ядовитые вещества. После этого военного в тяжелом состоянии госпитализировали в местный госпиталь.

Следующими задачами агента от ФСБ было изготовление самодельных взрывных устройств и их перемещение в тайники для подготовки терактов. Так, одну из взрывчаток женщина спрятала вблизи своего дома в многоквартирном доме, а другую — изъяла СБУ в ее квартире. Она замаскировала взрывчатку под огнетушитель, а для большего действия поражения снарядила ее металлическими гайками.

Замаскированная взрывчатка. Фото: СБУ

По данным следствия, фигурантка попала в поле зрения ФСБ еще до начала полномасштабной войны, когда ездила к родственникам в Россию. При этом преступные задания от врага ей начали поступать в начале 2025 года.

Какое наказание грозит женщине

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

пособничество в террористическом акте, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

незаконное хранение взрывного устройства;

законченное покушение на умышленное убийство.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно на Харьковщине разоблачили агентов РФ, которые взорвали авто военного и готовили еще ряд терактов

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