Отруїла військового — у Харкові затримали агентку РФ

Затримання агентки РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала російську агентку, яка отруїла військового Збройних сил та готувала вибухівку для терактів у Харкові. Для виконання ворожого плану вона прикинулась волонтеркою.

Про це повідомили в СБУ у понеділок, 10 березня.

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Правоохоронці з'ясували, що ворожою агенткою виявилася місцева ІТ-фахівчиня, яка на замовлення ФСБ отруїла військового ЗСУ та готувала саморобні вибухові пристрої (СВП) для вчинення терактів.

Зазначається, що для того, аби вбити українського захисника, жінка під виглядом "волонтерської" допомоги передала йому ліки та продукти, в які підмішала отруйні речовини. Після цього військового у тяжкому стані госпіталізували до місцевого шпиталю.

Наступними завданнями агентки від ФСБ було виготовлення саморобних вибухових пристроїв та їхнє переміщення у схрони для підготовки терактів. Так, одну з вибухівок жінка заховала поблизу свого помешкання у багатоквартирному будинку, а іншу — вилучила СБУ у її квартирі. Вона замаскувала вибухівку під вогнегасник, а для більшої дії ураження спорядила її металевими гайками.

Замаскована вибухівка. Фото: СБУ

За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору ФСБ ще до початку повномасштабної війни, коли їздила до родичів у Росію. При цьому злочинні завдання від ворога їй почали надходити на початку 2025 року.

Яке покарання загрожує жінці

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

пособництво у терористичному акті, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

незаконне зберігання вибухового пристрою;

закінчений замах на умисне вбивство.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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