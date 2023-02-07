В Харькове задержаны бандиты, которые выбивали из потерпевших несуществующие долги

Правоохранители задержали всех четырех членов организованной группы при получении очередного транша несуществующего долга

Полицейские задержали троих мужчин и женщину, требовавших деньги у жителей Харькова. Чтобы получить желаемое, злоумышленники избивали потерпевших и их родственников.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Материалы следствия

Досудебным расследованием установлено, что 30-летний неработающий ранее неоднократно судимый мужчина вновь стал на преступный путь. В ноябре 2022 года он предложил своему знакомому — 34-летнему мужчине, который тоже раньше уже имел проблемы с законом, "выбивать" деньги из харьковчан.

В свою схему они также привлекли еще двух ранее уже неоднократно осужденных — 44-летнего мужчину и 25-летнюю женщину.

Злоумышленники требовали деньги у жителей Харькова под предлогом несуществующих долгов, избивали их близких родственников и угрожали применить насилие к самим потерпевшим и близкому окружению.

Правоохранители задержали всех четырех членов организованной группы при получении очередного транша несуществующего долга.

В настоящее время все подозреваемые находятся под стражей.

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области по оперативному сопровождению сотрудников Управления СБУ в Харьковской области и Управления стратегических расследований в Харьковской области ДСР НПУ.

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