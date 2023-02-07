В Харькове задержаны бандиты, которые выбивали из потерпевших несуществующие долги

В Харькове задержали бандитов, которые выбивали из потерпевших несуществующие долги
Полицейские задержали троих мужчин и женщину, требовавших деньги у жителей Харькова. Чтобы получить желаемое, злоумышленники избивали потерпевших и их родственников.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
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Материалы следствия
Досудебным расследованием установлено, что 30-летний неработающий ранее неоднократно судимый мужчина вновь стал на преступный путь. В ноябре 2022 года он предложил своему знакомому — 34-летнему мужчине, который тоже раньше уже имел проблемы с законом, "выбивать" деньги из харьковчан.
В свою схему они также привлекли еще двух ранее уже неоднократно осужденных — 44-летнего мужчину и 25-летнюю женщину.
Злоумышленники требовали деньги у жителей Харькова под предлогом несуществующих долгов, избивали их близких родственников и угрожали применить насилие к самим потерпевшим и близкому окружению.
Правоохранители задержали всех четырех членов организованной группы при получении очередного транша несуществующего долга.
В настоящее время все подозреваемые находятся под стражей.
Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области по оперативному сопровождению сотрудников Управления СБУ в Харьковской области и Управления стратегических расследований в Харьковской области ДСР НПУ.
Мы писали также, что в Харьковской области задержали экс-полицейскую, которая перешла на сторону врага.
А также рассказывали, что СБУ разоблачила предпринимателя, который поставлял россии детали для подлодок.