У Харкові затримали бандитів, які вибивали з потерпілих неіснуючі борги
Поліцейські затримали трьох чоловіків та жінку, які вимагали гроші у мешканців Харкова. Щоб отримати бажане, зловмисники били потерпілих та їхніх родичів.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
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Матеріали слідства
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30-річний ніде непрацюючий раніше неодноразово судимий чоловік знову став на злочинний шлях. У листопаді 2022 року він запропонував своєму знайомому — 34-річному чоловіку, який теж раніше вже мав проблеми із законом, "вибивати" гроші з харків'ян.
До своєї схеми вони також залучили ще двох раніше вже неодноразово засуджених осіб — 44-річного чоловіка та 25-річну жінку.
Зловмисники вимагали гроші у мешканців Харкова під приводом неіснуючих боргів, били їхніх родичів та погрожували застосувати насильство до самих потерпілих та їх близького оточення.
Правоохоронці затримали всіх чотирьох членів організованої групи під час одержання чергового траншу неіснуючого боргу.
Нині всі підозрювані перебувають під вартою.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області та Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.
Ми писали також, що на Харківщині затримали експоліцейську, яка перейшла на бік ворога.
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