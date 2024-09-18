Восхвалял советский режим и восхищался путинскими идеями — в Харькове задержали блоггера

В Харькове задержали блоггера, распространявшего идеи "великой России" и СССР
В Харькове правоохранители задержали YouTube блогера, который популяризировал идеи "Великой России" и СССР. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры в среду, 18 сентября.
Детали дела
В материалах прокуратуры указано, что мужчине 25 лет, он из Харькова и безработный.
"Харьковчанин создал на видеохостинге "YouTube" собственный канал. Представив себя блогером, он популяризировал коммунистическую символику СССР, восхвалял тоталитарный режим и распространял кремлевские нарративы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для распространения своих взглядов подозреваемый использовал страницы в Instagram и запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте".
В прокуратуре подчеркнули, что кроме соцсетей мужчина навязывал прохожим в местном парке прокремлевские тезисы о том, что "на территории Украины строятся базы НАТО, а россия вынуждена защищать свои земли".
"При обыске по месту его жительства изъята техника, а также собственноручно изготовленная коммунистическая символика, которую он использовал во время съемок пропагандистских видеороликов", — добавили правоохранители.
Пока мужчина ожидает суда. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Читайте Новини.LIVE!