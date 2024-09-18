Восхвалял советский режим и восхищался путинскими идеями — в Харькове задержали блоггера

Задержанный блоггер. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове правоохранители задержали YouTube блогера, который популяризировал идеи "Великой России" и СССР. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры в среду, 18 сентября.

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В материалах прокуратуры указано, что мужчине 25 лет, он из Харькова и безработный.

"Харьковчанин создал на видеохостинге "YouTube" собственный канал. Представив себя блогером, он популяризировал коммунистическую символику СССР, восхвалял тоталитарный режим и распространял кремлевские нарративы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для распространения своих взглядов подозреваемый использовал страницы в Instagram и запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте".

В прокуратуре подчеркнули, что кроме соцсетей мужчина навязывал прохожим в местном парке прокремлевские тезисы о том, что "на территории Украины строятся базы НАТО, а россия вынуждена защищать свои земли".

"При обыске по месту его жительства изъята техника, а также собственноручно изготовленная коммунистическая символика, которую он использовал во время съемок пропагандистских видеороликов", — добавили правоохранители.

Пока мужчина ожидает суда. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.