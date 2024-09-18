Вихваляв радянський режим та захоплювався путінськими ідеями — у Харкові затримали блогера

Затриманий блогер. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові правоохоронці затримали YouTube блогера, який який популяризував ідеї "Великой россии" та СРСР. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури у середу, 18 вересня.

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Деталі справи

У матеріалах прокуратури вказано, що чоловіку 25 років, він з Харкова та є безробітним.

"Харківʼянин створив на відеохостингу "YouTube" власний канал. Уявивши себе блогером, він популяризував комуністичну символіку СРСР, вихваляв тоталітарний режим та розповсюджував кремлівські наративи", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для поширення своїх поглядів підозрюваний використовував сторінки в Instagram та у забороненій в Україні російській соцмережі "ВКонтакте".

У прокуратурі наголосили, що окрім соцмереж, чоловік навʼязував перехожим в місцевому парку прокремлівські тези про те, що "на території України будуються бази НАТО, а росія вимушена захищати свої землі".

"Під час обшуку за місцем його проживання вилучено техніку, а також власноруч виготовлену комуністичну символіку, яку він використовував під час зйомок пропагандистських відеороликів", — додали правоохоронці.

Наразі чоловік очікує на суд. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.