В Харькове возросло количество пострадавших после российских обстрелов 17 сентября

В Харькове выросло количество раненых после вчерашней российской авиаатаки
18 сентября 2024 08:49
Последствия одной из атак РФ по Харькову. Фото иллюстративное: Reuters
Городской голова Харькова Игорь Терехов известил об увеличении количества пострадавших в городе в результате вчерашней авиаатаки России по городу. В медицинские учреждения за помощью ворвались еще два человека.
Об этом Игорь Терехов сообщил в Telegram.
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Мэр Харькова заявил, что в медицинские учреждения города за помощью обратились еще двое гражданских. Таким образом, количество пострадавших в результате вчерашней вражеской атаки возросло до девяти человек. Четверо из них – это спасатели.
Напомним, вчера, 17 сентября, Россия нанесла два удара КАБами по Киевскому району в Харькове. Один из ударов был нанесен по открытой территории.
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