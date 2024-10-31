В Харькове задержан гендиректор российской компании, которая помогала Роскосмосу

Задержанный мужчина. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и киберполиция осуществили задержание 47-летнего харьковчанина, работавшего гендиректором российской компании. Эта компания занималась настройкой спутников-шпионов "Кондор-ФКА" и "Обзор-Р".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 31 октября.

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Спутники-шпионы используются российскими военными для корректировки огня и разведки, в частности для выявления геолокаций украинских сил обороны.

Печать. Фото: СБУ

Злоумышленник заключил соглашение с корпорацией "Роскосмос" и передал испытательный полигон его компании в распоряжение военно-космических сил РФ. Все коммуникации с подчиненными в России он осуществлял по электронной почте и мессенджерам.

Найденые переписки. Фото: скриншот

В ходе расследования было установлено, что до начала войны мужчина долгое время проживал в России и участвовал в кремлевской программе по переселению. Правоохранители задокументировали его подрывную деятельность и задержали в Харькове, где в ходе обысков изъяли российский паспорт, технику и мобильные телефоны с поличным.

Российский паспорт задержанного. Фото: СБУ

Кроме того, у задержанного было обнаружено более 10 млн. гривен, вероятно, полученных за сотрудничество с оккупантами. За эту деятельность мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Изъятые документы. Фото: СБУ

Изъятые документы. Фото: СБУ

Ранее Служба безопасности Украины задержала в Харькове 63-летнюю агентку военной разведки России. Злоумышленница собирала данные для российских ударов по подразделениям Сил обороны.

Напомним, в Черновицкой области СБУ задержала агента Федеральной службы безопасности России и его приспешника, следивших за перемещением поездов с военной техникой.