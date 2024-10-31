Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове задержан мужчина, который помогал "Роскосмосу" arrow

В Харькове задержан мужчина, который помогал "Роскосмосу"

31 октября 2024 16:54
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Харькове задержан гендиректор российской компании, которая помогала Роскосмосу
Задержанный мужчина. Фото: СБУ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Служба безопасности Украины и киберполиция осуществили задержание 47-летнего харьковчанина, работавшего гендиректором российской компании. Эта компания занималась настройкой спутников-шпионов "Кондор-ФКА" и "Обзор-Р".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 31 октября.

Читайте также:

Детали дела

Спутники-шпионы используются российскими военными для корректировки огня и разведки, в частности для выявления геолокаций украинских сил обороны.

В Харькове задержан гендиректор российской компании
Печать. Фото: СБУ

Злоумышленник заключил соглашение с корпорацией "Роскосмос" и передал испытательный полигон его компании в распоряжение военно-космических сил РФ. Все коммуникации с подчиненными в России он осуществлял по электронной почте и мессенджерам.

В Харькове задержали пособника России
Найденые переписки. Фото: скриншот

В ходе расследования было установлено, что до начала войны мужчина долгое время проживал в России и участвовал в кремлевской программе по переселению. Правоохранители задокументировали его подрывную деятельность и задержали в Харькове, где в ходе обысков изъяли российский паспорт, технику и мобильные телефоны с поличным.

В Харькове задержали пособника России
Российский паспорт задержанного. Фото: СБУ

Кроме того, у задержанного было обнаружено более 10 млн. гривен, вероятно, полученных за сотрудничество с оккупантами. За эту деятельность мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Харькове задержали пособника России
Изъятые документы. Фото: СБУ
Изъятые документы. Фото: СБУ
Изъятые документы. Фото: СБУ

Ранее Служба безопасности Украины задержала в Харькове 63-летнюю агентку военной разведки России. Злоумышленница собирала данные для российских ударов по подразделениям Сил обороны.

Напомним, в Черновицкой области СБУ задержала агента Федеральной службы безопасности России и его приспешника, следивших за перемещением поездов с военной техникой.

Харьков россия киберполиция война в Украине СБУ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:28 Одесский врач владеет огромным зданием в Донецке — что известно

18:23 Когда и для кого станет доступна отсрочка в Резерв+

18:15 На "Киевгорстрой" выделят деньги из бюджета — о какой сумме речь

18:12 Повторная ВВК — где ее можно пройти

18:11 Киевлян предупредили об опасной погоде завтра

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

18:08 Украина не отдаст территории РФ по требованию Трампа, — Зеленский

17:44 Во Львове адвоката будут судить из-за госизмены

17:44 На границе Одесчины не работают пункты пропуска — причина

17:43 РФ подтвердила западным странам участие КНДР в войне, — Зеленский

Text

17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

18:28 Одесский врач владеет огромным зданием в Донецке — что известно

18:23 Когда и для кого станет доступна отсрочка в Резерв+

18:15 На "Киевгорстрой" выделят деньги из бюджета — о какой сумме речь

18:12 Повторная ВВК — где ее можно пройти

18:11 Киевлян предупредили об опасной погоде завтра

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

18:08 Украина не отдаст территории РФ по требованию Трампа, — Зеленский

17:44 Во Львове адвоката будут судить из-за госизмены

17:44 На границе Одесчины не работают пункты пропуска — причина

17:43 РФ подтвердила западным странам участие КНДР в войне, — Зеленский

17:34 Стремительное повышение цен — НБУ дал негативный прогноз

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

Text

13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

Text

13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Text

12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
Text

21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре