В Харкові затримали гендиректора російської компанії, яка допомагала Роскосмосу

Затриманий чоловік. Фото: СБУ

Служба безпеки України та кіберполіція здійснили затримання 47-річного харків’янина, який працював гендиректором російської компанії. Ця компанія займалася налаштуванням супутників-шпигунів "Кондор-ФКА" та "Обзор-Р".

Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 31 жовтня.

Читайте також:

Деталі справи

Супутники-шпигуни використовуються російськими військовими для коригування вогню та розвідки, зокрема для виявлення геолокацій українських Сил оборони.

Печатка. Фото: СБУ

Зловмисник уклав угоду з корпорацією "Роскосмос" та передав випробувальний полігон його компанії у розпорядження військово-космічних сил РФ. Всі комунікації з підлеглими в Росії він здійснював через електронну пошту та месенджери.

Знайдені переписки. Фото: скриншот

Під час розслідування було з'ясовано, що до початку війни чоловік довгий час проживав у Росії та брав участь у кремлівській програмі з переселення. Правоохоронці задокументували його підривну діяльність і затримали у Харкові, де під час обшуків вилучили російський паспорт, техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Російський паспорт затриманого. Фото: СБУ

Крім того, у затриманого було виявлено понад 10 млн гривень, ймовірно, отриманих за співпрацю з окупантами. За цю діяльність чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вилучені документи. Фото: СБУ

Вилучені документи. Фото: СБУ

Раніше Служба безпеки України затримала в Харкові 63-річну агентку воєнної розвідки Росії. Зловмисниця збирала дані для російських ударів по підрозділах Сил оборони.

Нагадаємо, у Чернівецькій області СБУ затримала агента Федеральної служби безпеки Росії та його поплічника, які стежили за переміщенням потягів з військовою технікою.