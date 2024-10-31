Коригувала ворожі обстріли підрозділів ЗСУ у Харкові — СБУ затримала агента РФ

Працівник СБУ затримує підозрювану. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала в Харкові 63-річну агентку воєнної розвідки Росії. Зловмисниця збирала дані для російських ударів по підрозділах Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у четвер, 31 жовтня.

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У Харкові було затримано агентку воєнної розвідки Росії (ГРУ), яка готувала нову серію ворожих ударів по місту. Повідомляється, що 63-річна місцева жителька, яка ніде не працювала, перебувала на прямому зв'язку з кадровим співробітником російської спецслужби. Його особу вже встановлено контррозвідниками СБУ.

Переписка жінки із російським куратором. Фото: СБУ

За вказівками підозрювана розвідувала координати для вогневого ураження підрозділів ЗСУ, які були залучені до військових дій на Харківському напрямку.

"Для збирання розвідданих агентка намагалася "втертися в довіру" до українських захисників, підтримуючи з ними "душевні" розмови. Також вона пропонувала військовим за символічну оплату допомогти у побутових питаннях, зокрема, поприбирати в помешканнях тимчасового проживання", — зазначили в СБУ.

Згодом жінка пересилала отриману інформацію російському куратору у вигляді скриншотів з позначками потенційних цілей на гугл-картах.

Зловмисниця надсилала дані російським спецслужбам. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали агентку "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку поблизу військового об'єкта.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру та вилучили у неї мобільний телефон, який вона використовувала для комунікацій із ГРУ РФ.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Чернівецькій області СБУ затримала агента Федеральної служби безпеки Росії та його поплічника, які стежили за переміщенням потягів з військовою технікою.

Раніше ми писали про те, що СБУ затримала чотирьох агентів російських спецслужб, які передавали координати для ударів по позиціях Сил оборони на Донеччині.