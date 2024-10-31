Коригувала ворожі обстріли підрозділів ЗСУ у Харкові — СБУ затримала агента РФ

У Харкові затримали жінку, що видавала координати ЗСУ
Служба безпеки України затримала в Харкові 63-річну агентку воєнної розвідки Росії. Зловмисниця збирала дані для російських ударів по підрозділах Сил оборони.
Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у четвер, 31 жовтня.
СБУ затримала агентку РФ
У Харкові було затримано агентку воєнної розвідки Росії (ГРУ), яка готувала нову серію ворожих ударів по місту. Повідомляється, що 63-річна місцева жителька, яка ніде не працювала, перебувала на прямому зв'язку з кадровим співробітником російської спецслужби. Його особу вже встановлено контррозвідниками СБУ.
За вказівками підозрювана розвідувала координати для вогневого ураження підрозділів ЗСУ, які були залучені до військових дій на Харківському напрямку.
"Для збирання розвідданих агентка намагалася "втертися в довіру" до українських захисників, підтримуючи з ними "душевні" розмови. Також вона пропонувала військовим за символічну оплату допомогти у побутових питаннях, зокрема, поприбирати в помешканнях тимчасового проживання", — зазначили в СБУ.
Згодом жінка пересилала отриману інформацію російському куратору у вигляді скриншотів з позначками потенційних цілей на гугл-картах.
Правоохоронці затримали агентку "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку поблизу військового об'єкта.
Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру та вилучили у неї мобільний телефон, який вона використовувала для комунікацій із ГРУ РФ.
Наразі зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Чернівецькій області СБУ затримала агента Федеральної служби безпеки Росії та його поплічника, які стежили за переміщенням потягів з військовою технікою.
Раніше ми писали про те, що СБУ затримала чотирьох агентів російських спецслужб, які передавали координати для ударів по позиціях Сил оборони на Донеччині.
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