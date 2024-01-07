В Харькове задержали мужчину, который устроил стрельбу в ТРЦ

Правоохранители на месте стрельбы. Фото: Нацполиция

В Харькове задержали мужчину, который начал драку и стрельбу в торгово-развлекательном центре "Никольский" вчера, 6 января. Сам стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Как произошел конфликт

По его словам, в ТРЦ 20-летний парень пришел вместе со своим другом. Товарищ ждал, пока завершится рабочая смена его жены.

Как известно, она является работницей одного из отделов ТРЦ. Там и началась конфликтная ситуация.

"Парню не понравилось, как один из покупателей общался с женой товарища, он начал приставать к этому мужчине. Началась драка. Все длилось не более двух минут — в ситуацию вмешались охранники центра. Но после драки парень достал оружие и дважды выстрелил вверх. По предварительным данным, это был стартовый пистолет, а сам стрелок — был пьяным", — отметил Болвинов.

Наказание для правонарушителя

Правоохранитель добавил, что мужчину уже задержали. Ему инкриминируют хулиганство. Следователи открыли уголовное производство.

"Хочу отметить — в условиях военного положения в прифронтовом городе на такие случаи реагируем максимально жестко и по закону. Безопасность наших граждан — это одна из главных задач в работе полиции. Санкция статьи, по которой задержали стрелка, предусматривает до семи лет лишения свободы", — добавил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Напомним, ранее мы писали, что в полицию поступило сообщение, что в торговом центре в Харькове происходит стрельба. Как стало известно, между двумя мужчинами в продуктовом магазине возникла драка.