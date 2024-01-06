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У ТРЦ Харкова сталася стрілянина — що відомо

6 січня 2024 21:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ТРЦ Харкова сталася стрілянина — що відомо
Правоохоронці на місці стрілянини. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У торговельно-розважальному центрі "Нікольський" сталася бійка вдень 6 січня. Під час неї один із чоловіків дістав пістолет і зробив кілька пострілів у повітря.

Про це повідомляє Поліція Харківщини.

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Так, до поліції надійшло повідомлення, що у торговельному центрі відбувається стрілянина. 

За попередніми даними, між двома чоловіками у продуктовому магазині виникла бійка.

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Правоохоронці на місці стрілянини. Фото: Нацполіція

"20-річний порушник дістав попередньо газовий пістолет та зробив два постріли вгору. Речовий доказ вилучено", — йдеться у повідомленні.

Наразі по допомогу до медиків внаслідок стрілянини ніхто не звертався.

Слідчі відкрили кримінальне провадження через хуліганство. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про затримання порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Всі обставини події зʼясовуються.

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Скриншот допису Поліції

Нагадаємо, що у Харкові двоє чоловіків пограбували квартиру та винесли коштовностей майже на п'ять мільйонів гривень, втім невдовзі їх затримали. Суд вирішив утримувати під вартою обох підозрюваних, надавши їм можливість внести заставу у розмірі 908 400 гривень.

Також ми писали, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який скоїв квартирну крадіжку. Його було затримано відразу після скоєння злочину.

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