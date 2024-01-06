У ТРЦ Харкова сталася стрілянина — що відомо
У торговельно-розважальному центрі "Нікольський" сталася бійка вдень 6 січня. Під час неї один із чоловіків дістав пістолет і зробив кілька пострілів у повітря.
Про це повідомляє Поліція Харківщини.
Стрілянина в Харкові 6 січня
Так, до поліції надійшло повідомлення, що у торговельному центрі відбувається стрілянина.
За попередніми даними, між двома чоловіками у продуктовому магазині виникла бійка.
"20-річний порушник дістав попередньо газовий пістолет та зробив два постріли вгору. Речовий доказ вилучено", — йдеться у повідомленні.
Наразі по допомогу до медиків внаслідок стрілянини ніхто не звертався.
Слідчі відкрили кримінальне провадження через хуліганство. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання про затримання порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Всі обставини події зʼясовуються.
Нагадаємо, що у Харкові двоє чоловіків пограбували квартиру та винесли коштовностей майже на п'ять мільйонів гривень, втім невдовзі їх затримали. Суд вирішив утримувати під вартою обох підозрюваних, надавши їм можливість внести заставу у розмірі 908 400 гривень.
Також ми писали, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який скоїв квартирну крадіжку. Його було затримано відразу після скоєння злочину.
Читайте Новини.LIVE!