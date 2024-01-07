У Харкові затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в ТРЦ

Правоохоронці на місці стрілянини. Фото: Нацполіція

У Харкові затримали чоловіка, який розпочав бійку та стрілянину у торговельно-розважальному центрі "Нікольський" вчора, 6 січня. Зазначається, що сам стрілок перебував в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

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Як стався конфлікт

За його словами, до ТРЦ 20-річний хлопець прийшов разом зі своїм другом. Товариш чекав, поки завершиться робоча зміна у його дружини.

Як відомо, вона є працівницею одного з відділів ТРЦ. Там і розпочалася конфліктна ситуація.

"Хлопцеві не сподобалося, як один із покупців спілкувався з дружиною товариша, він почав чіплятися до цього чоловіка. Почалася бійка. Все тривало не більше двох хвилин — в ситуацію втрутились охоронці центру. Та після бійки хлопець дістав зброю і двічі вистрілив угору. За попередніми даними, це був стартовий пістолет, а сам стрілок — напідпитку", — зазначив Болвінов.

Покарання для правопорушника

Правоохоронець додав, що чоловіка вже затримали. Йому інкримінують хуліганство. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження.

"Хочу наголосити — в умовах воєнного стану в прифронтовому місті на такі випадки реагуємо максимально жорстко та за законом. Безпека наших громадян — це одна з головних задач в роботі поліції. Санкція статті, за якою затримали стрілка, передбачає до семи років позбавлення волі", — додав начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до поліції надійшло повідомлення, що у торговельному центрі в Харкові відбувається стрілянина. Як стало відомо, між двома чоловіками у продуктовому магазині виникла бійка.