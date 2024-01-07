Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в ТРЦ arrow

У Харкові затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в ТРЦ

7 січня 2024 16:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Харкові затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в ТРЦ
Правоохоронці на місці стрілянини. Фото: Нацполіція
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Харкові затримали чоловіка, який розпочав бійку та стрілянину у торговельно-розважальному центрі "Нікольський" вчора, 6 січня. Зазначається, що сам стрілок перебував в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Читайте також:

Як стався конфлікт 

За його словами, до ТРЦ 20-річний хлопець прийшов разом зі своїм другом. Товариш чекав, поки завершиться робоча зміна у його дружини. 

Як відомо, вона є працівницею одного з відділів ТРЦ. Там і розпочалася конфліктна ситуація.

"Хлопцеві не сподобалося, як один із покупців спілкувався з дружиною товариша, він почав чіплятися до цього чоловіка. Почалася бійка. Все тривало не більше двох хвилин — в ситуацію втрутились охоронці центру. Та після бійки хлопець дістав зброю і двічі вистрілив угору. За попередніми даними, це був стартовий пістолет, а сам стрілок — напідпитку", — зазначив Болвінов.

Покарання для правопорушника

Правоохоронець додав, що чоловіка вже затримали. Йому інкримінують хуліганство. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження.

"Хочу наголосити — в умовах воєнного стану в прифронтовому місті на такі випадки реагуємо максимально жорстко та за законом. Безпека наших громадян — це одна з головних задач в роботі поліції. Санкція статті, за якою затримали стрілка, передбачає до семи років позбавлення волі", — додав начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до поліції надійшло повідомлення, що у торговельному центрі в Харкові відбувається стрілянина. Як стало відомо, між двома чоловіками у продуктовому магазині виникла бійка.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі