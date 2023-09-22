В Харькове задержали сбежавшего со службы дезертира, который "дразнил" правоохранителей
В Харькове работники ГБР задержали бежавшего из расположения воинской части военнослужащего. Скрываясь, мужчина дерзко призывал правоохранителей его поймать.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований .
Задержание дезертира
В армию мужчина попал по мобилизации, впрочем, отслужив небольшой промежуток времени в Полтаве, решил, что этого достаточно и просто самовольно покинул расположение части.
Мужчина скрывался в Харькове и пытался всячески дискредитировать разыскивавших его правоохранителей.
"Для этого в соцсетях мужчина публиковал видео с провокативными заявлениями. В частности, на своем канале в одной из популярных соцсетей он предлагал Бюро его поймать и даже рассказывал, что он скрывается в Харькове", — рассказывают правоохранители.
Сотрудники ГБР за короткий промежуток времени задержали военнослужащего и сообщили ему о подозрении в самовольном уходе из воинской части в условиях военного положения. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, что в Харьковской области к трем годам тюрьмы приговорили местного жителя, который уклонялся от мобилизации. Им оказался житель города Лозовая.
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