У Харкові затримали дезертира, який втік зі служби та "дражнив" правоохоронців

ДБР оголошують підозру дезертиру. Фото: пресслужба ДБР

У Харкові працівники ДБР затримали військовослужбовця, який втік з розташування військової частини. Переховуючись чоловік зухвало закликав правоохоронців його спіймати.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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До армії чоловік потрапив по мобілізації, втім відслуживши невеликий проміжок часу у Полтаві вирішив, що цього достатньо та просто самовільно залишив розташування частини.

Чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували.

"Для цього у соцмережах чоловік публікував відео з провокативними заявами. Зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував Бюро його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові", — розповідають правоохоронці.

Працівники ДБР за короткий проміжок часу затримали військовослужбовця та повідомили йому про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Чоловіку загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, що на Харківщині до трьох років в'язниці засудили місцевого жителя, який ухилявся від мобілізації. Ним виявився мешканець міста Лозова.

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