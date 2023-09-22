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У Харкові затримали дезертира, який втік зі служби та "дражнив" правоохоронців

22 вересня 2023 15:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові затримали дезертира, який втік зі служби та "дражнив" правоохоронців
ДБР оголошують підозру дезертиру. Фото: пресслужба ДБР
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові працівники ДБР затримали військовослужбовця, який втік з розташування військової частини. Переховуючись чоловік зухвало закликав правоохоронців його спіймати. 

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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До армії чоловік потрапив по мобілізації, втім відслуживши невеликий проміжок часу у Полтаві вирішив, що цього достатньо та просто самовільно залишив розташування частини.

Чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували.

"Для цього у соцмережах чоловік публікував відео з провокативними заявами. Зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував Бюро його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові", — розповідають правоохоронці. 

Працівники ДБР за короткий проміжок часу затримали військовослужбовця та повідомили йому про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Чоловіку загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, що на Харківщині до трьох років в'язниці засудили місцевого жителя, який ухилявся від мобілізації. Ним виявився мешканець міста Лозова. 

Також ми писали про те, що прикордоннику-дезертиру, який перейшов на бік росіян повідомили про підозру.

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