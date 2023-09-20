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Ухилення від мобілізації: на Харківщині засудили ще одного чоловіка

20 вересня 2023 13:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ухилення від мобілізації: на Харківщині засудили ще одного чоловіка
Суд. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Харківщині до трьох років в'язниці засудили місцевого жителя, який ухилявся від мобілізації. Ним виявився мешканець міста Лозова. 

Про це пише пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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"Прокурори у суді довели, що у квітні цього року чоловік прибув до Новобаварського ОРТЦК та СП м. Харкова за викликом, де йому було видане направлення на медичний огляд військово–лікарською комісією з метою визначення ступеню придатності до військової служби. За результатами медогляду його визнано придатним", — йдеться у повідомленні.

Проте, коли чоловік отримав повістку для того, аби пройти військову службу під час мобілізаційних заходів, він так і не з'явився в ТЦК та СП.

Чи визнав свою вину обвинувачений

Під час судового засідання чоловік розкаявся та визнав свою вину у повній мірі. 

"Обвинувальний вирок виніс Ленінський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення", — додали у пресслужбі. 

Нагадаємо, у Луцьку судили місцевого жителя, який отримав повістку в червні 2023 року, але відмовився від мобілізації та не прийшов до ТЦК. На суді ухилянт попросив його сильно не карати й отримав іспитовий термін позбавлення волі.

Також ми писали про те, що прикордонники Волинського загону виявили 35-річного чоловіка, який у вантажівці далекобійника, хотів незаконно перетнути кордон. Більше того ухилянт заплатив водієві 5 тис. доларів, щоб той вивіз його до Польщі.

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