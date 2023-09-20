Ухилення від мобілізації: на Харківщині засудили ще одного чоловіка
На Харківщині до трьох років в'язниці засудили місцевого жителя, який ухилявся від мобілізації. Ним виявився мешканець міста Лозова.
Про це пише пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Проігнорував зобов'язання
"Прокурори у суді довели, що у квітні цього року чоловік прибув до Новобаварського ОРТЦК та СП м. Харкова за викликом, де йому було видане направлення на медичний огляд військово–лікарською комісією з метою визначення ступеню придатності до військової служби. За результатами медогляду його визнано придатним", — йдеться у повідомленні.
Проте, коли чоловік отримав повістку для того, аби пройти військову службу під час мобілізаційних заходів, він так і не з'явився в ТЦК та СП.
Чи визнав свою вину обвинувачений
Під час судового засідання чоловік розкаявся та визнав свою вину у повній мірі.
"Обвинувальний вирок виніс Ленінський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення", — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у Луцьку судили місцевого жителя, який отримав повістку в червні 2023 року, але відмовився від мобілізації та не прийшов до ТЦК. На суді ухилянт попросив його сильно не карати й отримав іспитовий термін позбавлення волі.
Також ми писали про те, що прикордонники Волинського загону виявили 35-річного чоловіка, який у вантажівці далекобійника, хотів незаконно перетнути кордон. Більше того ухилянт заплатив водієві 5 тис. доларів, щоб той вивіз його до Польщі.