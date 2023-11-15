В Харькове задержали доцента университета, который корректировал удары РФ по городу
В Харькове Служба безопасности Украины задержала доцента университета, который работал на российское ГРУ и корректировал удары оккупантов по городу. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает СБУ.
Задержание приспешника врага
Контрразведка СБУ разоблачила в Харькове еще одного агента ГРУ, корректировавшего ракетно-артиллерийские удары российских оккупантов по военной и критической инфраструктуре областного центра.
Злоумышленником оказался 49-летний доцент одного из местных университетов. Российская военная разведка завербовала его после начала полномасштабного вторжения в Украину.
"Среди основных задач вражеского агента была фиксация последствий ракетных и артиллерийских ударов по одному из оборонных предприятий Харьковской области, которое много раз подвергалось обстрелам со стороны российско-оккупационных войск", — говорится в сообщении.
Фигурант также отслеживал маршруты перемещения подразделений ВСУ и локации логистических складов, включая боеприпасы и амуницию украинских военных. Еще одной его задачей было отслеживание деятельности иностранных волонтерских организаций на территории Харькова.
Правоохранители разоблачили агента РФ в собственном доме в областном центре.
Следствие установило, что фигурант передавал разведданные в российскую ГРУ через мессенджер в виде текстовых сообщений и отметок на электронных картах.
Во время обысков в помещении злоумышленника изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с врагом.
Как накажут предателя
Следователи СБУ объявили российскому агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, предатель, "проведший" к окрестностям Киева почти 130 единиц российской бронетехники получил 15 лет заключения. Эта техника входила в состав передовых групп войск Российской Федерации, которые 24 февраля 2022 вторглись в Украину.
Также мы писали, что Служба безопасности Украины задержала предателя, который навел "Искандер" на жилые дома в центре Харькова. Как известно, он являлся агентом главного управления генштаба вооруженных сил России (ГРУ).
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