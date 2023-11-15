У Харкові затримали доцента університету, який коригував удари РФ по місту

Співробітники СБУ в будинку затриманого доцента університету в Харкові. Фото: СБУ

У Харкові Служба безпеки України затримала доцента університету, який працював на російське ГРУ та коригував удари окупантів по місту. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє СБУ.

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Контррозвідка СБУ викрила у Харкові ще одного агента ГРУ, який коригував ракетно-артилерійські удари російських окупантів по військовій та критичній інфраструктурі обласного центру.

Співробітники СБУ та затриманий російський агент. Фото: СБУ

Зловмисником виявився 49-річний доцент одного з місцевих університетів. Російська воєнна розвідка завербувала його після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Серед основних завдань ворожого агента була фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів піддавалося обстрілам з боку російсько-окупаційних військ", — йдеться у повідомленні.

Фігурант також відслідковував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією українських військових. Ще одним його завданням було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова.

Правоохоронці викрили агента РФ у власному помешканні в обласному центрі.

Слідство встановило, що фігурант передавав розвіддані до російського ГРУ через месенджер у вигляді текстових повідомлень та відміток на електронних картах.

Під час обшуків у помешканні зловмисника було вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з ворогом.

Листування зловмисника з ворогом. Фото: СБУ

Листування зловмисника з ворогом. Фото: СБУ

Листування зловмисника з ворогом. Фото: СБУ

Як покарають зрадника

Слідчі СБУ оголосили російському агенту про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, зрадник, який "провів" до околиць Києва майже 130 одиниць російської бронетехніки, отримав 15 років ув'язнення. Ця техніка входила до складу передових угруповань військ Російської Федерації, які 24 лютого 2022 року вдерлися до України.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала зрадника, який навів "Іскандер" на житлові будинки у центрі Харкова. Як відомо, він був агентом головного управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).