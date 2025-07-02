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Главная Харьков В Харькове задержали работника университета — готовил теракты

В Харькове задержали работника университета — готовил теракты

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 13:09
СБУ предотвратила теракты в Харькове — задержан агент ФСБ со взрывчаткой
Задержанный подозреваемый. Фото: СБУ

В Харькове Служба безопасности Украины сорвала попытку осуществить серию террористических атак, которые координировались российскими спецслужбами. В результате спецоперации был задержан местный житель — 48-летний мужчина, который работает лаборантом одного из местных вузов. Его россияне завербовали вражеской спецслужбой через Telegram.

Об этом сообщил представитель Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

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Согласно данным следствия, мужчина изготовил три самодельных взрывных устройства с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей. Он планировал заложить их возле государственных учреждений, следуя инструкциям куратора из ФСБ. Одно из СВУ готовилось для подрыва неподалеку от многоэтажного дома.

Харків теракт
Вещественные доказательства. Фото: СБУ

Чтобы избежать подозрений, взрывчатку он собирал не в собственном доме, а в квартире соседей, которые оставили ему ключи на время отъезда из города. Часть устройств он уже успел разместить в тайниках, получив координаты от куратора. Взрывчатки были замаскированы под обычные бытовые вещи, в частности спортивные мячи, а для активации использовались мобильные телефоны.

Вибухівка
Мужчина нашпиговывал бомбу гвоздями и шурупами, чтобы нанести как можно больше вреда. Фото: СБУ

Работники СБУ вышли на след злоумышленника еще до того, как он успел совершить любой из запланированных взрывов. Его задержали во время установки третьего устройства в специально оборудованном тайнике.

Во время обыска правоохранители обнаружили не только остатки взрывчатки, но и средства связи с представителями ФСБ и дополнительные компоненты для изготовления новых устройств.

Следователи СБУ уже сообщили задержанному о подозрении по статьям, предусматривающим ответственность за подготовку теракта (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УКУ) и незаконное обращение со взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УКУ).

Мужчина сейчас находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, тем временем в Харькове уже объявляют приговоры гражданам, которые согласились на сотрудничество с Россией. Так недавно наказали мужчину, который сливал данные о ВСУ российским спецслужбам.

А в Киеве задержали мужчину, который притворился девушкой и пытался заманить военнослужащего на свидание для убийства.

СБУ теракт Харьков Коллаборант задержание
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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