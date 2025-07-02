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Головна Харків У Харкові затримали працівника університету — готував теракти

У Харкові затримали працівника університету — готував теракти

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 13:09
СБУ запобігла терактам у Харкові — затримано агента ФСБ з вибухівкою
Затриманий підозрюваний. Фото: СБУ

У Харкові Служба безпеки України зірвала спробу здійснити серію терористичних атак, які координувались російськими спецслужбами. У результаті спецоперації був затриманий місцевий мешканець — 48-річний  чоловік, який працює лаборантом одного з місцевих вишів. Його росіяни завербували ворожою спецслужбою через Telegram.

Про це повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

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Чоловік виготовив бомбу з вражаючими елементами для теракту в Харкові

Згідно з даними слідства, чоловік виготовив три саморобні вибухові пристрої з вражаючими елементами у вигляді шурупів, гайок і цвяхів. Він планував закласти їх біля державних установ, дотримуючись інструкцій куратора з ФСБ. Один із СВП готувався для підриву неподалік багатоповерхового будинку.

Харків теракт
Речові докази. Фото: СБУ

Щоб уникнути підозр, вибухівку він збирав не у власному помешканні, а у квартирі сусідів, які залишили йому ключі на час від’їзду з міста. Частину пристроїв він уже встиг розмістити у схованках, отримавши координати від куратора. Вибухівки були масковані під звичайні побутові речі, зокрема спортивні м’ячі, а для активації використовувалися мобільні телефони.

Вибухівка
Чоловік нашпигував бомбу цвяхами та шурупами, щоб завдати якомога більше шкоди. Фото: СБУ

Працівники СБУ вийшли на слід зловмисника ще до того, як він встиг вчинити будь-який з запланованих вибухів. Його затримали під час встановлення третього пристрою у спеціально облаштованому тайнику.

Під час обшуку правоохоронці виявили не лише залишки вибухівки, а й засоби зв’язку з представниками ФСБ та додаткові компоненти для виготовлення нових пристроїв.

Слідчі СБУ вже повідомили затриманому про підозру за статтями, що передбачають відповідальність за підготовку теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 ККУ) та незаконне поводження з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 ККУ).

Чоловік наразі перебуває під вартою. У разі доведення провини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, тим часом в Харкові вже оголошують вироки громадянам, які погодилися на співпрацю з Росією. Так нещодавно покарали чоловіка, який зливав дані про ЗСУ російським спецслужбам.

А в Києві затримали чоловіка, який прикинувся дівчиною і намагався заманити військовослужбовця на побачення для вбивства.

СБУ теракт Харків Колаборант затримання
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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