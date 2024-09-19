В Харьковской области бойцы 71 отдельной егерской бригады отбили штурм оккупантов

Удары по оккупантам в районе Волчанска. Фото: скриншот

Защитники Украины показали видео очередной провальной попытки оккупантов штурмовать позиции 71 отдельной егерской бригады. Вражеские атаки были отражены в Харьковской области.

Видео ударов по оккупантам показали в оперативно-тактической группировке "Харьков" в четверг, 19 сентября.

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"Оккупанты в течение дня предпринимали попытки прорвать оборону егерей-десантников, но безуспешно. Воинам на земле при поддержке дронов удалось отбить вражескую атаку и нанести значительные потери силам оккупантов", — говорится в сообщении.

По данным ОТГ "Харьков", с начала сентября вблизи Волчанска было ликвидировано более 70 россиян, около 200 оккупантов получили ранения различной степени тяжести.