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В Харькове задержали женщину, выдававшую координаты ВСУ

31 октября 2024 14:25
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Корректировала вражеские обстрелы подразделений ВСУ в Харькове — СБУ задержала агента РФ
Сотрудник СБУ задерживает подозреваемую. Фото: СБУ
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Служба безопасности Украины задержала в Харькове 63-летнюю агентку военной разведки России. Злоумышленница собирала данные для российских ударов по подразделениям Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 31 октября.

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В Харькове была задержана агент военной разведки России (ГРУ), которая готовила новую серию вражеских ударов по городу. Сообщается, что 63-летняя местная жительница, которая нигде не работала, находилась на прямой связи с кадровым сотрудником российской спецслужбы. Его личность уже установлена контрразведчиками СБУ.

Агенство РФ
Переписка женщины с российским куратором. Фото: СБУ

По указаниям подозреваемая разведывала координаты для огневого поражения подразделений ВСУ, которые были привлечены к военным действиям на Харьковском направлении.

"Для сбора разведданных агент пыталась "втереться в доверие" к украинским защитникам, поддерживая с ними "душевные" разговоры. Также она предлагала военным за символическую оплату помочь в бытовых вопросах, в частности, поубирать в помещениях временного проживания", — отметили в СБУ.

Впоследствии женщина пересылала полученную информацию российскому куратору в виде скриншотов с пометками потенциальных целей на гугл-картах.

коллаборант
Злоумышленница отправляла данные российским спецслужбам. Фото: СБУ

Правоохранители задержали агента "на горячем", когда она проводила доразведку вблизи военного объекта. 

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении и изъяли у нее мобильный телефон, который она использовала для коммуникаций с ГРУ РФ. 

Сейчас злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Черновицкой области СБУ задержала агента Федеральной службы безопасности России и его приспешника, следивших за перемещением поездов с военной техникой.

Ранее мы писали о том, что СБУ задержала четырех агентов российских спецслужб, которые передавали координаты для ударов по позициям Сил обороны Донецкой области.

Харьков Коллаборант задержание война в Украине СБУ

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