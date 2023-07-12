В Харькове задержали преступную группу, которая под видом СБУ грабила людей

Правоохранители и задержанный злоумышленник. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обезвредила преступную группировку в Харькове. Фигуранты под видом сотрудников СБУ грабили людей и совершали разбойные нападения.

Об этом сообщает СБУ.

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Представляясь сотрудниками Службы безопасности Украины, вооруженные правонарушители врывались в дома местных жителей и разграбляли их имущество под видом "обысков".

Правоохранители задокументировали, что в начале июля 2023 года злоумышленники совершили разбой на квартиру семейной пары. Они отобрали золотые украшения на сумму более 20 тысяч долларов. После этого лидер группировки начал требовать у мужчины еще 5 тысяч долларов для "закрытия" уголовного производства против него.

"В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал физическим насилием в отношении близких потерпевшего. Сотрудники СБУ задержали организатора банды "на горячем" во время передачи ему всей суммы "взятки" от потерпевшего", — говорится в сообщении.

Лидером преступной группировки оказался 33-летний местный житель. Он неоднократно был осужден за совершение тяжких преступлений. Во время обыска у него нашли спецодежду со знаками различия СБУ и пистолет ТТ.

Спецодежду СБУ, которую нашли у фигуранта. Фото: СБУ

Как накажут злоумышленников

Задержанному фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей.

"Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников банды. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы", — говорится в сообщении.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины нейтрализовала преступную группировку рэкетиров, которая занимались похищением местных жителей Черниговской области и расшатывала ситуацию в приграничных населенных пунктах с Россией. Злоумышленники терроризировали жителей и пытались держать их в страхе.