Видавала дітям російськи атестати: на Харківщині затримали чергову колаборантку

Співробітники СБУ повідомили про підозру 64-річній мешканці міста Вовчанськ. Фото: Владислав Абдула / Facebook

Співробітники СБУ повідомили про підозру 64-річній мешканці міста Вовчанськ, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області, добровільно співпрацювала з представниками окупаційної влади. Обіймаючи керівну посаду, жінка допомагала країні-агресору впроваджувати російські стандарти освіти на Харківщині.

Про це повідомляє речник Управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула.

Читайте також:

Матеріали справи

За даними слідства, зловмисниця проводила діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора у "Вовчанському ліцеї № 7". Пізніше окупанти створили "Среднюю общеобразовательную школу №4" на основі приміщень та матеріальних цінностей місцевого ліцею.

"Встановлено, що колаборантка отримала від окупантів партію свіжонадрукованих російських підручників, за якими хотіла вчити українських дітей. Підручники несли викривлену і неправдиву інформацію, зокрема заперечували українську національну ідентичність і державний суверенітет", — розповідають у службі безпеки.

Окрім цього, зловмисниця проводила наради з трудовим колективом, на яких закликала працівників приєднуватись до лав окупантів та викладати за стандартами рф. Ворожа поплічниця навіть видала учням атестати, надруковані на бланках окупаційної адміністрації Харківської області, завірені печаткою та підписані керівником окупаційної адміністрації Віталієм Ганчевим.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що СБУ затримала трьох харків'ян, які працювали на ФСБ та наводили ракети на Харків. Передусім зловмисники намагались виявити напрямки перекидання підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі українських військ на східному фронті.

Також ми писали про те, що СБУ викрила на Харківщині ще одного клірика УПЦ (МП), який виправдовував збройну агресію росіян. Співробітники Служби безпеки України задокументували підривну діяльність ще одного священнослужителя УПЦ (МП) у Харківській області.