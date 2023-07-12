У Харкові затримали злочинну групу, яка під виглядом СБУ грабувала людей

Правоохоронці та затриманий зловмисник. Фото: СБУ

Служба безпеки України знешкодила злочинне угруповання у Харкові. Фігуранти під виглядом співробітників СБУ грабували людей та вчиняли розбійні напади.

Про це повідомляє СБУ.

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Представляючись співробітниками Служби безпеки України, озброєні правопорушники вдирались до осель місцевих мешканців та розграбовували їхнє майно під виглядом "обшуків".

Правоохоронці задокументували, що на початку липня 2023 року зловмисники здійснили розбій на помешкання подружжя. Вони відібрали золоті прикраси на суму понад 20 тисяч доларів. Після цього лідер угруповання почав вимагати у чоловіка ще 5 тисяч доларів для "закриття" кримінального провадження проти нього.

"У разі несплати грошей зловмисник погрожував фізичним насильством щодо близьких потерпілого. Співробітники СБУ затримали організатора банди "на гарячому" під час передачі йому всієї суми "данини" від потерпілого", — йдеться у повідомленні.

Лідером злочинного угруповання виявився 33-річний місцевий житель. Він неодноразово був засуджений за вчинення тяжких злочинів. Під час обшуку в нього знайшли спецодяг зі знаками розрізнення СБУ та пістолет ТТ.

Спецодяг СБУ, який знайшли у фігуранта. Фото: СБУ

Як покарають зловмисників

Затриманому фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою.

"Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми", — йдеться у повідомлення.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України нейтралізувала злочинне угруповання рекетирів, яке займалося викраданням місцевих жителів Чернігівської області та розхитуванням ситуації в прикордонних населених пунктах з Росією. Зловмисники тероризували мешканців та намагались тримати їх в страху.