Обстрел Харькова 18 августа — из-под завалов достали еще одно тело

В Харькове из-под завалов достали тело еще одного человека. Так, количество погибших в результате удара по городу 18 августа, увеличилось до семи.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Обстрел Харькова 18 августа

"Несколько минут назад из-под завалов извлекли тело еще одной жертвы утреннего террористического обстрела Харькова. Погибших теперь семь", — сообщил Терехов.

Как известно, сегодня в Харькове объявили траур. В результате вражеского удара также пострадали 20 человек, самому младшему из них всего шесть лет.

Отметим, что россияне этой ночью атаковали город ударными дронами. Попадание "шахедов" произошло в Индустриальном районе Харькове. Один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому. Среди погибших годовалый ребенок. Сейчас еще продолжается ликвидация последствий и поисково-спасательная операция.

Напомним, 18 августа в Харькове объявили День траура по погибшим. Количество жертв и пострадавших от утренней атаки продолжает расти.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал фото последствий удара по городу. В Харькове есть сильные разрушения и пожары.