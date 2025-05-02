На данный момент среди пострадавших харьковчан насчитывается 35 пострадавших в результате атаки РФ

В Харькове увеличилось количество жертв атаки РФ — что известно
Из-за сегодняшней вечерней атаки российских оккупантов на Харьков в городе увеличилось количество жертв. Враг атаковал Харьков с помощью дронов-камикадзе "Шахед".
Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Что известно на данный момент
Синегубов проинформировал, что сейчас количество пострадавших возросло до 35 человек. Семеро из них отправлены в больницы.
Также глава Харьковской ОГА заявил, что под обстрел попало сразу несколько районов Харькова: Слободской, Киевской, Основянский и Салтовский районы.
Результатом атаки стали пожары, а также повреждения частных домов. Также есть возгорание в многоэтажке. Сейчас профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов.
Ранее мы сообщали, что во время атаки вражеских беспилотников в Харькове прогремели мощные взрывы.
Кроме того, в ночь на 1 мая российские захватчики атаковали Украину большим количеством дронов и били ракетами.
Читайте Новини.LIVE!