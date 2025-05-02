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В Харькове увеличилось количество жертв атаки РФ — что известно

2 мая 2025 23:16
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
На данный момент среди пострадавших харьковчан насчитывается 35 пострадавших в результате атаки РФ
Спасатели ГСЧС на месте обстрела российскими оккупантами. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Из-за сегодняшней вечерней атаки российских оккупантов на Харьков в городе увеличилось количество жертв. Враг атаковал Харьков с помощью дронов-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Сообщение Олега Синегубова. Фото: Скриншот

Синегубов проинформировал, что сейчас количество пострадавших возросло до 35 человек. Семеро из них отправлены в больницы.

Также глава Харьковской ОГА заявил, что под обстрел попало сразу несколько районов Харькова: Слободской, Киевской, Основянский и Салтовский районы.

Результатом атаки стали пожары, а также повреждения частных домов. Также есть возгорание в многоэтажке. Сейчас профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов.

Ранее мы сообщали, что во время атаки вражеских беспилотников в Харькове прогремели мощные взрывы.

Кроме того, в ночь на 1 мая российские захватчики атаковали Украину большим количеством дронов и били ракетами.

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