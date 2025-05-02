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У Харкові збільшилась кількість жертв атаки РФ — що відомо

2 травня 2025 23:16
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На цей момент серед постраждалих харків'ян нараховується 35 постраждалих внаслідок атаки РФ
Рятувальники ДСНС на місці обстрілу російськими окупантами. Ілюстративне фото: ДСНС України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Через сьогоднішню вечірню атаку російських окупантів на Харків у місті збільшилась кількість жертв. Ворог атакував Харків за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: Скриншот

Синєгубов проінформував, що зараз кількість постраждалих зросла до 35 осіб. Семеро з них відправлені до лікарень.

Також голова Харківської ОВА заявив, що під обстріл потрапило відразу декілька районів Харкова: Слобідський район, Київській район, Основ'янський район та Салтівський район.

Результатом атаки стали пожежі, а також пошкодження приватних будинків. Також є загоряння у багатоповерхівці. Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів.

Раніше ми повідомляли, що під час атаки ворожих безпілотників у Харкові пролунали потужні вибухи.

Крім того, у ніч проти 1 травня російські загарбники атакували Україну великою кількістю дронів та били ракетами.

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