На цей момент серед постраждалих харків'ян нараховується 35 постраждалих внаслідок атаки РФ

У Харкові збільшилась кількість жертв атаки РФ — що відомо
Через сьогоднішню вечірню атаку російських окупантів на Харків у місті збільшилась кількість жертв. Ворог атакував Харків за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Що відомо на цей час
Синєгубов проінформував, що зараз кількість постраждалих зросла до 35 осіб. Семеро з них відправлені до лікарень.
Також голова Харківської ОВА заявив, що під обстріл потрапило відразу декілька районів Харкова: Слобідський район, Київській район, Основ'янський район та Салтівський район.
Результатом атаки стали пожежі, а також пошкодження приватних будинків. Також є загоряння у багатоповерхівці. Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів.
Раніше ми повідомляли, що під час атаки ворожих безпілотників у Харкові пролунали потужні вибухи.
Крім того, у ніч проти 1 травня російські загарбники атакували Україну великою кількістю дронів та били ракетами.
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