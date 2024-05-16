В Харькове Зеленский наградил военных 92 ОШБр имени Ивана Сирко

Награждение одного из военных. Фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Харькове, встретился с бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Военные, как известно, защищают Харьковское направление.

Соответствующее видео глава государства обнародовал в Telegram.

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Встреча Зеленского с военными в Харькове

"Встретился с воинами 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, защищающих Харьковщину", — написал Зеленский.

Он добавил, что во время встречи заслушал доклад командира бригады и отметил государственными наградами украинских бойцов. Глава государства поблагодарил их за защиту и смелость.

"Спасибо за силу! Спасибо, что защищаете Украину", — написал Зеленский.

Напомним, будучи в Харькове 16 мая глава государства провел Ставку верховного главнокомандующего. Вместе с собравшимися он обсудил, в частности, ситуацию на севере Харьковщины, перспективы боевых действий и потенциальные угрозы на фронте.

К слову, российские оккупанты не прекращают обстреливать прифронтовый город Волчанск на Харьковщине. Кроме того, атакуют и Чугуев. Об общей ситуации в регионе рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По данным Генштаба, ВСУ не дали россиянам закрепиться в городской застройке Волчанска и оттеснили противника на Купянском направлении.