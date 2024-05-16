У Харкові Зеленський нагородив військових 92 ОШБр імені Івана Сірка

Нагородження одного з військових. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом у Харкові, зустрівся з бійцями 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Військові, як відомо, захищають Харківський напрямок.

Відповідне відео глава держави оприлюднив у Telegram.

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"Зустрівся з воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, які захищають Харківщину", — написав Зеленський.

Він додав, що у ході зустрічі заслухав доповідь командира бригади та відзначив державними нагородами українських бійців. Глава держави подякував їм за захист та сміливість.

"Дякую за силу! Дякую, що бороните Україну", — написав Зеленський.

Нагадаємо, будучи у Харкові 16 травня, глава держави провів Ставку верховного головнокомандувача. Разом з присутніми він обговорив, зокрема, ситуацію на півночі Харківщини, перспективи бойових дій і потенційні загрози на фронті.

До слова, російські окупанти не припиняють обстрілювати прифронтове місто Вовчанськ на Харківщині. Крім того, атакують й Чугуїв. Про загальну ситуацію у регіоні розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

За даними Генштабу, ЗСУ не дали росіянам закріпитися у міській забудові Вовчанська та відтіснили противника на Куп’янському напрямку.