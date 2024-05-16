Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові Зеленський нагородив військових 92 ОШБр імені Івана Сірка arrow

У Харкові Зеленський нагородив військових 92 ОШБр імені Івана Сірка

16 травня 2024 14:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Харкові Зеленський нагородив військових 92 ОШБр імені Івана Сірка
Нагородження одного з військових. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом у Харкові, зустрівся з бійцями 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Військові, як відомо, захищають Харківський напрямок. 

Відповідне відео глава держави оприлюднив у Telegram. 

Читайте також:

Зустріч Зеленського з військовими у Харкові

"Зустрівся з воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, які захищають Харківщину", — написав Зеленський. 

Він додав, що у ході зустрічі заслухав доповідь командира бригади та відзначив державними нагородами українських бійців. Глава держави подякував їм за захист та сміливість. 

"Дякую за силу! Дякую, що бороните Україну", — написав Зеленський. 

Нагадаємо, будучи у Харкові 16 травня, глава держави провів Ставку верховного головнокомандувача. Разом з присутніми він обговорив, зокрема, ситуацію на півночі Харківщини, перспективи бойових дій і потенційні загрози на фронті.

До слова, російські окупанти не припиняють обстрілювати прифронтове місто Вовчанськ на Харківщині. Крім того, атакують й Чугуїв. Про загальну ситуацію у регіоні розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

За даними Генштабу, ЗСУ не дали росіянам закріпитися у міській забудові Вовчанська та відтіснили противника на Куп’янському напрямку.

Володимир Зеленський
Офіс президента
війна
ЗСУ
українці
Україна
нагорода
військові
президент
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників