Россияне атаковали КАБ Харьков 3 августа

Россия ударила авиабомбой по окрестностям Харькова
3 августа 2024 15:15
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот с видео
Российские захватчики в субботу, 3 августа, сбросили авиационную бомбу на окраине города Харьков. Сейчас информация о пострадавших уточняется.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
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"В 15:00 оккупанті ударили КАБом по окрестностям города Харьков", — говорится в сообщении.
По словам Синегубова, в настоящее время информация о пострадавших не поступала. Данные о повреждениях инфраструктуры проверяются.
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