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Россия ударила авиабомбой по окрестностям Харькова

3 августа 2024 15:15
Евгения Брюховецкая - редактор
Россияне атаковали КАБ Харьков 3 августа
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские захватчики в субботу, 3 августа, сбросили авиационную бомбу на окраине города Харьков. Сейчас информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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"В 15:00 оккупанті ударили КАБом по окрестностям города Харьков", — говорится в сообщении.

По словам Синегубова, в настоящее время информация о пострадавших не поступала. Данные о повреждениях инфраструктуры проверяются.

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Скриншот поста Синегубова

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