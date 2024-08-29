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В Харькове женщина предлагала помощь уклонистам за 17 тыс. долларов

29 августа 2024 20:00
Виктория Козырь - редактор
В Харькове задержали женщину, которая за 17 тысяч долларов обещала мужчинам избежать мобилизации
Правоохранители и женщина, которая предлагала помощь уклонистам в Харькове. Фото: Нацполиция
Виктория Козырь - редактор

В Харькове задержали женщину, которая обещала уклонистам повлиять на территориальный центр комплектования, медико-социальную экспертную комиссию и пограничную службу за 17 тысяч долларов. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 29 августа.

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"При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 30-летней женщине по факту предложения и обещания оказать влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства с целью получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица", — говорится в сообщении.

В Харькове женщина предлагала помощь уклончанам
Правоохранители и задержанная женщина. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Следствие установило, что в июне харьковчанка предложила своему знакомому оформить "группу инвалидности" во избежание мобилизации. Женщина заявила, что имеет "связи" среди должностных лиц РТЦК и СП, МСЭК и ГПСУ,

Фигурантка заверила, что мужчина получит необходимую группу инвалидности. В дальнейшем ему должны были предоставить документы с занесением в электронные базы.

Женщина отмечала, что не в первый раз решает такой "вопрос". Она пообещала уклонисту возможность беспрепятственно пересечь границу.

За свои "услуги" она просила 17 тыс. долларов, которые не успела получить.

"Правоохранители разоблачили злоумышленницу, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения", — говорится в сообщении.

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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

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