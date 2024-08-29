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У Харкові жінка пропонувала допомогу ухилянтам за 17 тис. доларів

29 серпня 2024 20:00
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Харкові затримали жінку, яка за 17 тисяч доларів обіцяла чоловікам уникнути мобілізації
Правоохоронці та жінка, яка пропонувала допомогу ухилянтам у Харкові. Фото: Нацполіція
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові затримали жінку, яка обіцяла ухилянтам вплинути на територіальний центр комплектування, медико-соціальну експертну комісію та прикордонну службу за 17 тисяч доларів. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у четвер, 29 серпня.

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"За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 30-річній жінці за фактом пропозиції та обіцянки здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи", — йдеться у повідомленні.

У Харкові жінка пропонувала допомогу ухилянтам
Правоохоронці та затримана жінка. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Слідство встановило, що у червні харківʼянка запропонувала своєму знайомому оформити "групу інвалідності" для уникнення мобілізації. Жінка заявила, що має "звʼязки" серед посадових осіб РТЦК та СП, МСЕК та ДПСУ,

Фігурантка запевнила, що чоловік отримає необхідну групу інвалідності. Надалі йому повинні були надати документи із занесенням до електронних баз.

Жінка зазначала, що не вперше вирішує таке "питання". Вона пообіцяла ухилянту можливість безперешкодно перетнути кордон.

За свої "послуги" вона просила 17 тис. доларів, які не встигла отримати. 

"Правоохоронці викрили зловмисницю, вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу", — йдеться у повідомленні.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

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