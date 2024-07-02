Первый в Украине департамент инклюзивности появится в Харькове

Городской голова Харькова Игорь Терехов. Фото: Википедия

В Харькове будет создан уникальный для Украины департамент инклюзивной доступности и безбарьерной среды. Он ориентирован на кардинальное переосмысление городского пространства Харькова.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram во вторник, 2 июля.

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Терехов отметил, что Харьков — это первый город в Украине, где будет действовать департамент инклюзивной доступности и безбарьерной среды.

"Это ответ по требованию нашего времени кардинально переосмыслить все городское пространство — от улиц и общественного транспорта, до зданий, лестниц и парков Харькова", — заявил городской голова.

Он добавил, что речь идет не об определенных технических недостатках, а о необходимости начинать формировать совсем другую городскую философию.

"Мы стремимся создать условия, при которых каждый житель Харькова, независимо от возраста, пола или состояния здоровья, сможет свободно пользоваться всеми сервисами и общественными местами города. Где все архитектурные и инфраструктурные проекты будут реализованы только если включают инклюзивные соображения", — подчеркнул Терехов.

Мэр Харькова особо отметил важность обеспечения равного доступа к участию в общественной жизни для всех, включая участников и ветеранов боевых действий, прямо сейчас жертвующих собой ради нас и нашей страны.

"Уже в ближайшее время мы приступим к комплексному аудиту состояния доступности по районам Харькова и определим первоочередные потребности общины. Конечно, при участии самой общины. Спасибо депутатам горсовета, которые на сегодняшней сессии поддержали мое предложение о создании уникального для Украины механизма дальнейшего развития Харькова", — подытожил Терехов.

Напомним, во Львове состоялась презентация от АО "Укрзализныця" предстоящей реконструкции Львовского вокзала с обустройством доступности и безбарьерности. В частности, на такую реконструкцию Укрзализныця планирует потратить 21 млн. гривен, но это не финальная цифра.

Также мы писали, что Закарпатский академический музыкально драматический театр впервые показал спектакль людям с нарушениями зрения и слуха. Это стало возможным благодаря сурдопереводчику и рассказчику, который транслировал спектакль через специальные наушники.