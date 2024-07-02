Перший в Україні департамент інклюзивності з'явиться у Харкові

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Вікіпедія

У Харкові створять унікальний для України департамент інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища. Він спрямований на кардинальне переосмислення міського простору Харкова.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у вівторок, 2 липня.

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Терехов зазначив, що Харків — це перше місто в Україні, де буде діяти департамент інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища.

"Це відповідь на вимогу нашого часу кардинально переосмислити увесь міський простір — від вулиць і громадського транспорту, до будівель, сходів і парків Харкова", — заявив міський голова.

Він додав, що йдеться не про певні технічні недоліки, скільки про необхідність починати формувати зовсім іншу міську філософію.

"Ми прагнемо створити умови, за яких кожен мешканець Харкова, незалежно від віку, статі чи стану здоровʼя, зможе вільно користуватися всіма сервісами та громадськими місцями міста. Де усі архітектурні та інфраструктурні проєкти будуть реалізовані тільки, якщо включають інклюзивні міркування.", — підкреслив Терехов.

Мер Харкова особливо відзначив важливість забезпечення рівного доступу до участі у суспільному житті для всіх, включаючи учасників та ветеранів бойових дій, які прямо зараз жертвують собою заради нас і нашої країни.

"Вже найближчим часом ми приступимо до комплексного аудиту стану доступності по районах Харкова та визначимо першочергові потреби громади. Звісно, за участі самої громади. Дякую депутатам міськради, які на сьогоднішній сесії підтримали мою пропозицію про створення унікального для України механізму подальшого розвитку Харкова", — підсумував Терехов.

Нагадаємо, у Львові відбулась презентація від АТ "Укрзалізниця" майбутньої реконструкції Львівського вокзалу з облаштуванням доступності та безбар’єрності. Зокрема, на таку реконструкцію Укрзалізниця планує витратити 21 млн гривень, але це не фінальна цифра.

Також ми писали, що Закарпатський академічний музично-драматичний театр вперше показав виставу людям із порушеннями зору та слуху. Це стало можливим завдяки сурдоперекладачу та оповідачу, що транслював спектакль через спеціальні навушники.