Ворог 2 липня обстріляв Харків — ОВА повідомила про постраждалих

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: ОВА

За добу ворог випустив 29 керованих авіабомб по Харківській області. Внаслідок атаки на Харків 2 липня постраждали 26-річна жінка та двоє дітей, також евакуювали 9 дітей з родинами з Куп’янського напрямку.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у телемарафоні "Єдині новини" у вівторок, 2 липня.

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Ситуація на Харківщині станом на 2 липня

Синєгубов розповів, що на Харківщині щодня лунають повітряні тривоги. За добу ворог випустив по регіону 29 керованих авіабомб. Під обстрілами опинилися майже всі райони області: Чугуївський, Богодухівський, Харківський, Ізюмський, Куп'янський. Ворог обстрілює Харківщину всією можливою артилерією.

"Сьогоднішній обстріл у Харкові призвів до травмування 26-річної жінки та двох дітей віком 12 та 15 років. Вони отримали акубаротравми від вибухової хвилі", — зазначив голова ОВА.

Він додав, що з Куп’янського напрямку евакуювали 9 дітей з родинами. На території двох громад, де передбачена евакуація, залишаються ще 11 дітей з сіл Дорошівка та Моначинівка. Всього з 10 травня із Липцівського, Вовчанського та Богодухівського напрямків евакуйовано 12 101 людину.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у червні ворог почав обстрілювати Харків КАБ-250 та ФАБ-500. Внаслідок цього за місяць 92 особи постраждали, шість людей загинуло.

Раніше ми писали, що у Харкові почастішали удари російських військ. Загарбники б’ють по обласному центру корегованими авіаційними бомбами КАБ-500.