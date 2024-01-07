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В Харькове нашли потерявшегося после ракетных ударов РФ кота

7 января 2024 10:07
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
В Харькове нашли потерявшегося после ракетных ударов РФ кота
Харьковчанин Александр Сухов с котом Лаки. Фото: Суспільне Харків
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

В Харькове местный житель Александр Сухов нашел своего кота Лаки, потерявшегося 2 января после ракетной атаки России на город. Пушистый любимец не травмировался и сейчас чувствует себя удовлетворительно.

Историю со счастливым финалом харьковчанин рассказал Суспільне Харків.

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Харьковчанин Александр Сухов искал кота после взрывов. Фото: Суспільне Харків

Поиски кота в Харькове после ракетного удара

По словам Александра Сухова, в момент ракетного удара он вместе с котом находился в своей квартире в Харькове. Мужчина вспоминает, что Лаки во время атаки сидел на своем любимом теплом месте — на батарее, которая находилась на балконе.

"Я боялся, что его привалило. Оказалось, что когда произошел взрыв, кот побежал на балкон с другой стороны дома и скрылся в своем лотке. А я после удара открыл балкон и не увидел Лаки", — говорит Александр.

Мужчина сразу после обстрела записал видео, где попросил помощи с поиском потерявшегося в результате ракетной атаки кота. Оно собрало более 1,7 миллионов просмотров в TikTok.

Найти домашнего любимца помог отец жены Александра.

"Потом уже тесть приехал и нашел кота", — говорит харьковчанин.

Для Александра было важно найти Лаки невредимым, поскольку это домашний любимец его дочери. Девочка сейчас живет в Германии, и она бы очень расстроилась, если бы с котом что-нибудь произошло.

Улица Бакулина в Харькове после российских ударов
Так выглядела улица Бакулина после российских ударов. Фото: Суспільне Харків

В Харькове Александр работает в службе доставки пиццы. Мужчина намерен отстраивать квартиру, поврежденную российской ракетой.

Ранее мы писали, что россияне ударили ракетами по Харькову утром 2 января, в результате чего было три попадания в Шевченковском районе. Прокуратура совместно с другими ведомствами устанавливает страну производства выпущенных по городу ракет.

Кроме того, Россия в недавних атаках в новогодние праздники применила северокорейские ракеты против Украины. В Великобритании осудили такие действия Российской Федерации и заявили, что они являются "симптом ее изоляции на мировой арене и признак ее отчаяния".

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