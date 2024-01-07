У Харкові знайшли кота, який загубився після ракетних ударів РФ

Харків'янин Олександр Сухов з котом Лакі. Фото: Суспільне.Харків

У Харкові місцевий мешканець Олександр Сухов знайшов свого кота Лакі, який загубився 2 січня після ракетної атаки Росії на місто. Пухнастий улюбленець не травмувася і зараз почувається задовільно.

Історію зі щасливим фіналом харків'янин розповів Суспільне.Харків.

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Пошуки кота в Харкові після ракетного удару

За словами Олександра Сухова, у момент ракетного удару він разом із котом перебував у своїй квартирі в Харкові. Чоловік згадує, що Лакі під час атаки сидів на своєму улюбленому теплому місці — на батареї на балконі.

"Я боявся, що його привалило. Виявилося, що, коли стався вибух, кіт побіг на балкон з іншого боку будинку й сховався у своєму лотку. А я після удару відкрив балкон і не побачив Лакі", — каже Олександр.

Чоловік відразу після обстрілу записав відео, де попросив допомоги з пошуком кота, який загубився внаслідок ракетної атаки. Воно зібрало понад 1,7 мільйона переглядів у TikTok.

Знайти домашнього улюбленця допоміг батько дружини Олександра.

"Потім вже тесть приїхав і знайшов кота", — каже харків'янин.

Для Олександра було важливим знайти Лакі неушкодженим, оскільки це домашній улюбленець його доньки. Дівчинка зараз живе в Німеччині, і вона б дуже засмутилась, якби з котом щось сталося.

Такий вигляд мала вулиця Бакуліна після російських ударів. Фото: Суспільне Харків

У Харкові Олександр працює в службі доставки піци. Чоловік має намір відбудовувати квартиру, яку пошкодила російська ракета.

Раніше ми писали, що росіяни вдарили ракетами по Харкову вранці 2 січня, внаслідок чого було три влучання у Шевченківському районі. Прокуратура спільно з іншими відомствами встановлює країну виробництва ракет, які випустили по місту.

Крім того, Росія в нещодавніх атаках під час новорічних свят застосувала північнокорейські ракети проти України. У Великій Британії засудили такі дії Російської Федерації і заявили, що вони є "симптомом її ізоляції на світовій арені та ознакою її відчаю".