Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові встановлюють країну-виробника ракет, якими Росія вдарила 2 січня arrow

У Харкові встановлюють країну-виробника ракет, якими Росія вдарила 2 січня

5 січня 2024 16:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові встановлюють країну-виробника ракет, якими Росія вдарила 2 січня
Уламки ракети. Фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росіяни вдарили ракетами по Харкову вранці 2 січня, внаслідок чого було три влучання у Шевченківському районі. Прокуратура спільно з іншими відомствами встановлює країну виробництва ракет, які випустили по місту.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Удар по Харкову 2 січня

Так, внаслідок ракетної атаки на Харків 2 січня загинули дві людини, ще 62 — поранено. 

"Сьогодні прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет", — йдеться у повідомленні.

null
Уламки ракети. Фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Метою цього є перевірка версії щодо виробництва вказаних ракетних боєприпасів за межами Росії. Відомості, отримані під час додаткового огляду, будуть надані експертам для проведення комплексної судової вибухотехнічної та військової експертиз.

null
Уламки ракети. Фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Зазначається, що огляд проводили прокурори обласної прокуратури, слідчі поліції, працівники СБУ та співробітники Наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 

Слідчі дії тривають.

null
Уламки ракети. Фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура
null
Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, що 2 січня загарбники вдарили по центральній частині Харкова. Зруйновані будинки, автомобілі та господарчі споруди. 

Також ми писали, що російські війська вкотре обстріляли Шевченківський район Харкова ракетами С-300. При цьому останнім часом росіяни намагаються вдарити саме по центральній частині міста.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

Актуальне по темі