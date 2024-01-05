У Харкові встановлюють країну-виробника ракет, якими Росія вдарила 2 січня

Уламки ракети. Фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Росіяни вдарили ракетами по Харкову вранці 2 січня, внаслідок чого було три влучання у Шевченківському районі. Прокуратура спільно з іншими відомствами встановлює країну виробництва ракет, які випустили по місту.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Так, внаслідок ракетної атаки на Харків 2 січня загинули дві людини, ще 62 — поранено.

"Сьогодні прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет", — йдеться у повідомленні.

Уламки ракети. Фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Метою цього є перевірка версії щодо виробництва вказаних ракетних боєприпасів за межами Росії. Відомості, отримані під час додаткового огляду, будуть надані експертам для проведення комплексної судової вибухотехнічної та військової експертиз.

Уламки ракети. Фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Зазначається, що огляд проводили прокурори обласної прокуратури, слідчі поліції, працівники СБУ та співробітники Наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Слідчі дії тривають.

Уламки ракети. Фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, що 2 січня загарбники вдарили по центральній частині Харкова. Зруйновані будинки, автомобілі та господарчі споруди.

Також ми писали, що російські війська вкотре обстріляли Шевченківський район Харкова ракетами С-300. При цьому останнім часом росіяни намагаються вдарити саме по центральній частині міста.